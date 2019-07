Bio sam ubeđen da je to – to

Danas pre 1 sat | Piše: N. M.

Glavni sudija nedavnog finala Vimbldona govorio o momentu kada je Đoković spasao dve meč-lopte Federera Antologijsko finale poslednjeg Vimbldona odigrali su Novak Đoković i Rodžer Federer.

Srpski as osvojio je po peti put najprestižniji trofej na svetu igrajući protiv Švajcarca više od pet sati vrhunskog tenisa, spasavši dve meč lopte kod 8:7 u gemovima petog seta, učinivši to na gotovo nemoguć način. O svemu tome, vrhunskom podvigu najboljeg tenisera današnjice, govorio je i Damijan Štajner, čovek koji je imao privilegiju da bude glavni sudija verovatno najboljeg meča u istoriji Vimbldona. Argentinac priznaje da je i on otpisao Novaka u petom setu,