U Albaniji najmanje 11 grobnica sa otetim Srbima

Mondo pre 2 sata | mondo.rs, Tanjug

Nekadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da su istraga, a posebno procesno validni dokazi, ukazivali da lanac ratnih zločina i trgovine organima na KiM ima veze s Albanijom.

U Albaniji je, kako se sumnja, najmanje 11 grobnica u kojima su sahranjeni oteti Srbi sa KIM. Ključni igrači u ovim zločinima bili su Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, rekao je Vukčević za Frankfurtske vesti. On je pojasnio da je njegovo tužilaštvo tim povodom saslušalo više od 400 svedoka, od kojih su neki stradali pod nerazjašnjenim okolnostima, ali da su uprkos tome došli do operativnih podataka. "Tokom istrage o zločinima OVK došli smo do brojnih saznanja o