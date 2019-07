Stefanović: Vučić prisluškivan od 1995. do 2000. godine

Beta pre 34 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisluškivan je u kontinuitetu od 1995. pa do 2000. godine, nekada i bez ikakvog naloga suda i bez naredbe i mere koja je na bilo koji način zasnovana na zakonu, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović.

On je za "Kurir" rekao da je Vučić u tom periodu nekada prisluškivan i sa naredbom suda.

"Vučić je prisluškivan i u periodu od 2000. do 2003. i posebno u periodu od 2007. do 2012. i to na perfidan način, indirektno putem komunikacije sa osobama koje su bile prisluškivane poput Gorana Vesića i Vladimira Đukanovića koji su bili označeni kao ekstremisti i na osnovu toga prisluškivani i nadzirani", kazao je Stefanović.

Kako je dodao, izabrano je 10-12 ljudi da bi preko njih Vučić bio praćen.

(Beta, 07.30.2019)