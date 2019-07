Osumnjičen da je ubacio ručnu bombu u frizerski salon

Politika pre 3 minuta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su M.

R. (1998) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je 5. juna ove godine aktivirao ručnu bombu i kroz prozor je ubacio u jedan frizerski salon. Tom prilikom niko nije povređen, a oštećen je inventar salona, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu