Stefanović: Vučić prisluškivan 13 godina

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Aleksandar Vučić u kontinuitetu bio prisluškivan od 1995. do 2000. godine, zatim ponovo od 2000. do 2003. i, posebno, na, kako kaže, perfidan način - od 2007. do 2012. godine, i to bez ikakvog naloga suda ili bilo kakve naredbe i mere zasnovane na zakonu, a nekada i po nalogu suda.

Stefanović je istakao da nikada, posle godina prisluškivanja i praćenja komunikacije Aleksandra Vučića, ni protiv jednog lica nije pokrenut nijedan postupak, niti podignuta krivična prijava, što govori da je praćen neko samo zato što je politički protivnik. Stefanović je novinarima rekao da je Vučić od 2007. do 2012. godine prisluškivan kroz obuhvat više lica koja su ostvarivala komunikaciju sa njim, a koja su, kaže, bila označena kao "ekstremisti". Među tim