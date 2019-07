Komšić i Džaferović o izjavi Grabar-Kitarović: Nije nestabilna BiH, već hrvatska predsednica

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je danas da BiH nije nestabilna zemlja, kako je to ocenila predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, već da je nestabilna hrvatska predsednica.

„Žao mi je što predsednica Hrvatske i dalje nastavlja sa propagandnim aktivnostima na štetu Bosne i Hercegovine iznoseći brutalne neistine. Izgleda, kada je reč o tim podvalama, to nije izuzetak već pravilo u ophođenju Grabar-Kitarović prema BiH“, rekao je Komšić za sarajevski portal Klix. On je dodao da je „očito da nije Bosna i Hercegovina nestabilna, iako to neki žele da vide, nego je, nažalost, nestabilna sama predsednica Grabar-Kitarović“. „Upravo nedavno su