Kandidat za naslednika Skota: Prioritet - trajno rešenje odnosa Beograda i Prištine

VAŠINGTON - Kandidat za novog ambasadora SAD u Srbiji Entoni Godfri izjavio je u utorak da je Srbija politički i ekonomski lider i ima ključnu ulogu u regionalnoj stabilnosti, a da će njegov prioritet, ukoliko postane ambasador, biti normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pronalazak trajnog i održivog rešenja.

"Radimo na tome u Beogradu, Prištini, Vašingtonu i Briselu, da nađemo način da Srbija i Kosovo dođu do rešenja, da odstupe od kontraproduktivnih koraka, kojima obe strane pribegavaju. Obema stranama je potrebno da krenu napred, a naš posao je da to omogućimo", rekao je Godfri u Senatu, odgovarajući na pitanje demokratske senatorke Džin Šahin o tome šta se može učiniti da Srbija i Kosovo dođu do rešenja, prenosi Glas Amerike. Prema njegovim rečima, Srbija je