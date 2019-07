Beograd dobija muzej Novaka Đokovića

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Otac najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića najavio je da će osvajač 16. Grend slem titula dobiti muzej u Beogradu.

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera sveta Novaka, izjavio je za RTS da je izuzetno važan trijumf na nedavno završenom „Vimbldonu“, koji je bio potvrda da je naš as najbolji na svetu. Otkrio je i da se za sledeću godinu sprema otvaranje muzeja u Beogradu posvećenog Novaku. Đoković je došao do pete titule na „Vimbldonu“, a 16. titule na grend slemovima, i to pobedom u epskom meču nad Rodžerom Federerom, koji je završen u taj-brejku odlučujućeg seta. - To što se