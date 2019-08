Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog silovanja

B92 pre 1 sat | Tanjug

Kovin -- Policija u Pančevu uhapsila je osamnaestogodišnjeg muškarca iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo silovanje.

Sumnja se da je on silovao sedamnaestogodišnju devojku u pomoćnom objektu domaćinstva u kom ona živi, saopštila je Policijska uprava Pančeva. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 sati on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Smederevu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.