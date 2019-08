Vučić: Uz preskoke de fakto sam prisluškivan pune 24 godine, prate mi ćerku i fotografišu ...

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je de fakto "uz određene preskoke", pune 24 godine bio prisluškivan i praćen primenom različitih metoda.

Gostujući na televiziji Pink, Vučić je rekao da je ponosan što u zaključcima i analizama mera praćenja koje su prema njemu primenjivane, nikada nije dokazana njegova "neprijateljska" delatnost prema Srbiji.

"Odlukom Jovice Stanišića iz decembra 1995. godine počinju mere protiv mene i verovatno je Vojislav Šešelj u pravu kada je rekao da se to dešava posle njihovog povratka iz zatvora u Gnjilanu. Tad su me apostrofirali kao zagovornika rušenja ustavnog poretka, da sam sa Šešeljem i Tomislavom Nikolićem radio na organizovanju paravojnih formacija unutar stranke radi preuzimanja vlasti", kazao je Vučić.

Po njegovim rečima, u pitanju je "čisto politička" odluka koja je dobila pravno utemeljenje tek marta 1996. godine.

"Mera kompletnog praćenja mojih komunikacija je ukinuta 13. decembra 2000. godine da bi u vreme vanrednog stanja posle ubistva Zorana Đinđića, tadašnji direktor BIA samostalno, bez odluke suda, doneo odluku da me prisluškuju zbog navodnih veza sa podzemljem. Više od pola mojih 'kriminalnih' veza su telefonski razgovori sa Bojanom Pajtićem a ključna je veza sa Šešeljem koji mi je rekao kakvo saopštenje da objavimo povodom navoda o njegovim vezama sa kriminalcima", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je naveo i da je posle ukidanja vanrednog stanja nastavljeno praćenje komunikacija koje je imao sa diplomatskim predstavnicima među kojima je i tadašnji verenik njegove aktuelne savetnice za medije Suzane Vasiljević, koji je radio pri ambasadi Francuske, ali i veza koje je u to vreme imao sa sadašnjim predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, tada zaposlenim pri ambasadi Nemačke.

"Prateći njih znali su šta radim na spoljnopolitičkom planu i to je sve ok, nikad se nisam bunio protiv toga ali sam veoma ponosan što u svim njihovim belim knjigama i zaključcima do 2000. godine nije dokazana Vučićeva neprijateljska delatnost protiv Srbije. Isto se tumači i u novijem periodu, gde nisu došli do relevatnih saznanja u vezi sa atentatom na Đinđića. Tim je bio pokriven ceo spektar a da formalno nisu vodili obradu nada mnom", naveo je Vučić.

Dodao je da se u vreme dok je bio koordinator službi bezbednosti, "nikada nisu pojavljivali u javnosti prisluškivani razgovori".

"Ljudi moraju biti zaštićeni od tih stvari, ko smo mi da ugrožavamo bilo čija prava i da se njihovi razgovori pojavljuju u javnosti. Naši politički protivnici su krenuli da se bave tom temom ne znajući šta će. Mi za razliku od njih, ne prisluškujemo. Nikad nisam prisluškivao, nemam ni čime i nikad nisam time bio fasciniran", dodao je predsednik Srbije.

Predsednik izjavio da mu prate ćerku i fotografišu sina na radnom mestu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su tačni navodi pojedinih medija o tome da postoje osobe koje prate i nadziru aktivnosti njegovo dvoje starije dece.

U intervjuu za televiziju Pink, Vučić je rekao da je istina da su "određena lica" pratila njegovu ćerku, ali da on ne želi da kaže kojoj stranci ta osoba pripada jer ne misli da predsednik te stranke podržava to.

On je dodao da ima saznanja da pripadnici pojedinih stranih službi fotografišu njegovog starijeg sina na njegovom radnom mestu, na kojem radi "kao običan radnik za platu od 500 evra".

"Mislim da je za to kriva atmosfera koja se pravi i dodvoravanje nekim ljudima na društvenim mrežama. Ja se ne dodvoravam nikome, ja vodim politiku", rekao je on.

Govoreći o pretnjama njegovoj ćerki, Vučić je rekao da se nada da nije reč o opasnom čoveku koji može da je ugrozi ali da cela atmosfera ostavlja posedice po njena osećanja, iako je smatrao da je ona najčvršća u celoj familiji.

"Uvek je pravilo bilo da se nikada ne ulazi u lične odnose. Ko bi to prekršio, on bi bio prezren. Ali neko novo vreme je došlo", rekao je on.

On je odbacio tvrdnje sa društvenih mreža da je on, iz političkih razloga, organizovao pretnje njegovoj ćerki.

"Ja sam širio priču o silovanju sopstvenog deteta? Pa što hoćete onda da razgovarate sa mnom", rekao je on.

"Neću dozvoliti opoziciji da spreči održavanje izbora"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da neće dozvoliti opoziciji da speči održavanje izbora i da je to jedno od najtežih krivičnih dela.

"Taj film nećete gledati", rekao je Vučić za televiziju Pink i dodao da je Pokret slobodnih građana jedini iznad cenzusa pojedinačno od stranaka koje su potpisale "Sporazum sa narodom".

Govoreći o okruglom stolu održanom na Fakultetu poltičkih nauka u Beogradu, Vučić je ocenio da je to super stvar, ali da je na taj događaj pozvano šest predstavnika Saveza za Srbiju i četiri predstavnika Srpske napredne stranke, pa je samim tim SNS oštećen.

"Super je da se razgovara na svakom mestu, a prirodno je mesto u parlamentu", rekao je Vučić.

On je naveo da ne zna da li je vršilac dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Metju Palmer rekao opozicionim liderima sa kojima se susreo u Beogradu, da idu na okrugli sto na FPN-u, ali da to njemu nije pomenuo i da je sa njim pričao samo o Kosovu.

"Šta je njima rekao, to može da kaže novi Palmerov ljubimac Boško Obradović", kazao je Vučić.

Govoreći o izbornim uslovima, on je naveo da su svi krovni zakoni za demokratske izbore doneti u periodu vlasti, kako je kazao, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića.

"Nijedan zakon nismo promenili, sem što smo smanjili 33 odsto (sredstava) za političke stranke", rekao je Vučić i dodao da je tim potezom najviše oštećen SNS.

On je kazao i da su birački spiskovi minimalno menjani, kao i da se sigurno može još mnogo raditi na biračkom spisku.

"Svi uredite birački spisak kako god hoćete, evo sami ga napravite kako hoćete", poručio je Vučić opoziciji na Pinku i dodao da je pozvan OEBS da "pročešlja birački spisak".

On je naveo i da se menja praksa u Skupštini Srbije i da više neće biti donošenja zakona po hitnom postupku, kao i da ponovo ima javnog slušanja.

Radimo na povećanju minimalca na 30.000 dinara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Vlada Srbije sa sindikatima i poslodavcima pregovarati o tome da se minimalna zarada sa sadašnjih nešto više od 27.000 dinara poveća do kraja godine na 30.000 dinara.

"Pokušaćemo da podignemo minimalnu zaradu, ako nas poslodavci ne budu linčovali. Trudićemo se da budemo na radničkoj strani, da pređemu tu magičnu cifru od 30.000 dinara, ali moramo da vodimo i računa o poslodavcima, jer su oni ti koji guraju zemlju napred", kazao je Vučić gostujući na TV Pink.

Time bi iznos minimalne zarade prešao 255 evra, rekao je Vučić i ocenio da bi to bio veliki pomak, iako ne i dovoljan.

Ponovio je i da će prosečna plata u Srbiji do kraja godine biti povećana sa sadašnjih 470 evra na 500 do 510 evra.

Poziv građanima da dođu u manastir Krušedol na komemoraciju stradalima u Oluji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane da dođu u nedelju, 4. avgusta, do manastira Krušedol na Fruškoj gori gde će biti obeležena godišnjica progona srpskog naroda u hrvatskoj akciji "Oluja" 1995. godine, za koju je rekao da predstavlja najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

U intervjuu za Televiziju Pink, Vučić je rekao da će na toj komemoraciji patrijarh Irinej služiti moleban za stradale u "Oluji".

Komentarišući činjenicu da zvanična Hrvatska proslavlja "Oluju" kao državni praznik, Vučić je rekao da Srbija i pored toga mora da sarađuje i da gleda u budućnost.

"Što se tiče vojske, mi ćemo i dalje da je snažimo jer je to naš doprinos miru. Koliko mi budemo manja meta drugima, tolikom ćemo svi da budemo sigurniji", rekao je on.

(Beta, 08.01.2019)