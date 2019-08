Francuske tinejdžerke se udavile na Rodosu: Jedna pokušavala da spase drugu u bazenu, obe bile neplivači

Kurir pre 3 sata

Dve francuske tinejdžerke (16 i 19) udavile su se u hotelskom bazenu u oblasti Ialisos na Rodosu, saopštili su zvaničnici i dodali da su uzroci nesreće za sada nepoznati.

Vest o nesreći primljena je u sredu oko 21 sat kada na bazenu nije bilo spasilaca, prenosi ANA. Telo jedne devojke pronađeno je kako pluta na površini vode, dok je telo druge pronađeno na dnu, a prema pisanju lokalnih medija jedna je stradala pokušavajući da spasi sestru. List Katimerini prenosi izjavu roditelja da sestre nisu znale da plivaju. Parents of drowned sisters say teens did not know how to swim https://t.co/ajhaIoMHEl #Greece #Greeknews — sofokleous10