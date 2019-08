Pjongjang objasnio šta je lansirao: Nije balistička raketa nego...(video)

Kurir pre 3 sata

Severna Koreja saopštila je danas da je njen lider Kim Džong-un nadgledao prvo probno lansiranje novog višenamenskog raketnog sistema koji bi mogao da poveća mogućnosti te zemlje da pogađa mete u Južnoj Koreji i tamošnje američke vojne baze, piše AP.

To je objavila severnokorejska KCNA agencija, iako je južnokorejska vojska saopštila da su iz Severne Koreje lansirane dve kratkodometne balističke rakete. KCNA dalje prenosi da je Kim izrazio zadovoljstvo probnim lansiranjem i rekao da će najnoviji raketni sistem imati "glavnu ulogu" u vojnim operacijama. “This is what North Korea does when it’s angry, and it’s clear that NK’s leader Kim Jong Un is frustrated that his last meeting with President Trump did not