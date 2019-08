Pojačan saobraćaj, moguća čekanja na granicama

Politika pre 4 sata

Vozače na putevima u Srbiji danas očekuje pojačan saobraćaj, a moguća su i duža čekanja na pojedinim graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), prenosi Beta.

Zbog radova na autoputu kroz Beograd, od Konjarnika do skretanja za Novi Sad do 5. avgusta od 22 časa do 6.00 ujutru privremeno će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Danas do 19.00 zbog radova na autoputu od Ćuprije do Jagodine u smeru ka Beogradu saobraćaj će se odvijati krajnjom levom (preticajnom) i srednjom (voznom) trakom. U toku su radovi i na deonici autoputa kod graničnog prelaza Kuzmin, a saobraćaj će se u smeru ka Beogradu odvijati dvosmerno.