Drecun: Novi dokazi za zločine Haradinaja za koje mu nije suđeno

RTV pre 45 minuta | Tanjug, Politika

BEOGRAD - Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio je da postoje novi dokazi protiv premijera u ostavci privremenih prištinskih institucija Ramuša Haradinaja za zločine za koje mu se nije sudilo.

Drecun je za "Politiku" izjavio i da su srpske vlasti našle način da razgovaraju sa tužiocem u Hagu, iako je to deo pravosuđa nepriznatog Kosova. "Komunikacija sa njima je ostvarena jer je naš interes da se dođe do pravde i da se procesuiraju odgovorni bez obzira na to što je taj sud formiran u Prištini. Mi smo uspostavili mehanizam da izbegnemo bilo kakva tumačenja da preko saradnje sa tužilaštvom priznajemo samoproglašeno Kosovo", kazao je Drecun. On dodaje da će