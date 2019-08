Stefanović: Predsednik ima pravo da skine oznaku tajnosti sa bilo kog dokumenta

B92 pre 1 sat | Tanjug

Ministar policije kaže da predsednik države, parlament i vlada po zakonu imaju pravo da skinu oznaku tajnosti sa bilo kog dokumenta bilo kog stepena tajnosti.

Nebojša Stefanović je dodao da je bilo u interesu javnosti da se iznesu podaci da je Aleksandar Vučić bio praćen i prisluškivan. Na pitanje novinara kako komentariše to što je Vučić na jednoj televiziji juče javno čitao dokument sa oznakom državne tajne, Stefanović je istakao da nije glavna stvar u tome što je predsednik čitao poverljiv dokument, već to što je Vučić praćen i prisluškivan. "Ne samo što predsednik ima pravo na to pošto se radi o dokumentu koji se