Stefanović: Predsednik ima pravo da skine oznaku tajnosti sa dokumenata

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Nebojša Stefanović ocenio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije prekršio zakon jer je tokom javnog obraćanja objavljivao dokumenta sa oznakom državne tajne.

Stefanović je istakao da predsednik, Vlada i Skupština Srbije, prema zakonu imaju pravo da skinu oznaku tajnosti sa bilo kog dokumenta, bilo kog stepena tajnosti. „Danima su pričali da se prisluškivanje nije desilo, pokušavali su da nas ubede da je Vučić lud. Sada, kad Vučić izadje sa činjenicama o tome, sada to nije tema ko je to uradio, već je tema zašto je to pročitano u javnom obraćanju“, izjavio je Stefanović prilikom dodele vatrogasnih i službenih vozila