Uhapšen stranac zbog udesa na autoputu Niš-Beograd

B92 pre 3 sata | Tanjug

Finski državljanin A.S. (49) uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao udes na autoputu Niš-Beograd kod skretanja za Požarevac.

U toj saobraćajnoj nesreći su poginule tri osobe i jedna je povređena. Sumnja se da je A.S., danas oko 10 časova, upravljajući automobilom "folksvagen šaran" nemačkih registarskih oznaka naleteo na „citroen" kragujevačkih registarskih oznaka. Nakon sudara „citroen" je sleteo sa puta, prevrnuo se i zaustavio u rastinju, navodi se u saopštenju MUP. Osumnjičenom A.S. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo