Vučić najavio završetak radova na beogradskom Trgu Republike do 1. septembra (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će radovi na Trgu Republike u Beogradu biti završeni do 1. septembra, kako je i ranije najavljivano.

Prema njegovim rečima, do 1. septembra bi trebalo da budu završeni i radovi u Karađorđevoj ulici.

Vučić je danas sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem i njegovim zamenikom Goranom Vesićem posetio radnike na Trgu Republike.

Vučić: Skinuo sam oznaku tajnosti sa dokumenata o prisluškivanju u skladu sa zakonom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je odluku o skidanju oznake tajnosti sa dokumenata koji se tiču prisluškivanja doneo u skladu sa zakonom i da je to učinio samo sa onih dokumenata koji se tiču njega.

"To sam uradio u skladu sa zakonom, sa članom 26, a ima ih više. Uostalom, ne pada mi na pamet da se bilo kome pravdam. I da tih članova nema, ja bih to uradio", rekao je Vučić novinarima na Trgu Republike u Beogradu i podsetio da je on jedini neposredno izabrani predstavnik građana, od kojeg niko nije dobio više glasova.

Vučić je rekao da ga predstavnici opozicije napadaju što je na televiziji pokazivao dokumenta sa oznakama tajnosti jer se plaše da bi on mogao da skine tu oznaku i na papirima koji se tiču njih.

"Oni mene napadaju jer brinu šta bih još mogao da iznesem u javnosti o njima. Ja to nisam uradio. Ni posredno, došaptavajući novinarima, nikada. Uradio sam to samo u svom slučaju da bih pokazao o kakvim lažovima je reč", rekao je on.

On je rekao da je iznenađen što niko posle tog prezentovanja dokumenata nije upitao kako je moguće da su službe prisluškivala njega, već se priča samo o tome da je pokazivao dokumenta sa oznakom tajnosti.

Predsednik Srbije je negirao da srpske službe prisluškuju opozicione lidere Dragana Đilasa ili Vuka Jeremića i da oni to tvrde kako bi suštinu priče skrenuli na drugu stranu.

On je rekao da, dok je bio koordinator službi bezbednosti, nikada u novinama nisu objavljivani transkripti "za razliku od vremena vladavine demokrata kada je na dnevnom nivou 10-20 transkripata bilo objavljivano po raznim novinama".

"Govore o urušavanju institucija oni u čije vreme nema nijedne institucije koja nije bila urušena - od vojske do crkve, gde su iz BIA davali po novinama ko je pedofil, a ko nije. A o uništavanju svih naših službi i o uništavanju parlamenta da ne govorim", rekao je on.

Vučić je negirao tvrdnje lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da je on svojevremeno kupio opremu za prisluškivanje kako bi slušao svoje političke protivnike.

Vučić o centru u Nišu, opoziciji i 'Oluji'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas kao "notornu laž" to da je Srbija pretvorila Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu u rusku vojnu bazu.

On je komentarišući izjavu predsednice Evropskog pokreta Srba sa Kosova Rade Trajković o tome kazao da je "još jedna od laži Saveza za Srbiju".

"Ne razumem hsiteričnu kampanju koju pojedini lideri Saveza za Srbiju vode protiv Rusije", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Upitan o izjavi predsednice Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović da bi rado išla na koncert Marka Perkovića - Tompsona povodom godišnjice "Oluje", Vučić je kazao da je za Hrvatsku to "radostan dan", ali "za nas je jedan od najtužnijih i mi ćemo ga obeležiti kako dolikuje".

Vučić očekuje da budžet Beogada za dve godine bude duplo veći nego 2013. godine

Predsednik Srbije Aleksandsar Vučić izjavio je danas da očekuje da će budžet za grad Beoograd za dve godine biti duplo veći nego 2013. godine.

Vučić je naveo da će država krenuti da ulaže i u Kikindu, Užice i Sombor, te da će pomoći da investitori dođu i u te gradove.

"Mnogo toga radimo. U poslednjih godinu dana radi se više nego u prethodnih 20, 30 godina", rekao je Vučić.

Kazao je i da danas ima 40 hiljada gradilišta u Srbiji, za razliku od 2012. godine kada ih je bilo 15 hiljada.

Dodao je da svake godine Srbija ima 30 hiljada novih automobila, te da će uskro biti po dva automobila po pordici.

Vučić: Tadić bi trebalo da se stidi svojih reči

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas da se sastajao sa stranim obaveštajcima dok je bio u opoziciji, već su, kako je rekao, u pitanju bili "prvi sekretari i zamenici ambasadora".

Vučić je komentarišući konferenciju za novinare bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića rekao, da Tadić "treba da se stidi svojih reči, s obzirom na to da se on sa tim ljudima sastajao mnogo više".

Kazao je i da je Tadić "sve to pratio iz privatnog prislušnog centra koji se nalazio u Predsedništvu", da bi potom bio premešten "na jedan splav".

