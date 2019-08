Novi šef Pentagona počeo oštro: Vašington želi da zbog Kine brzo rasporedi nove projektile u Aziji!

Kurir pre 2 sata

Vašington želi da brzo rasporedi nove nove rakete u Aziji, ako je moguće narednih meseci, da bi se SAD suprotstavile jačanju Kine, najavio je danas novi šef Pentagona Mark Esper.

"Da, voleo bih to da uradim", rekao je američki ministar odbrane upitan o mogućnosti da Sjedinjene Države u Aziji razmeste novo konvencionalno naoružanje srednjeg dometa, sada pošto ih sporazum INF s Rusijom više ne obavezuje na ograničenja. "Želeli bismo da to učinimo što pre", rekao je Esper u avionu na putu za Sidnej, prvu stanicu jednonedeljne turneje po Aziji. "Radije bih da to bude za nekoliko meseci", rekao je Esper. Kurir.rs/Beta Foto: Printscreen/Youtube