Leteći čovek uspešno preletao Lamanš VIDEO

Francuz Franki Zapata, koji je napravom "flajing bord" (flying board) poleteo iz mesta Sangat na severu Francuske, uspeo je za malo više od 20 minuta da, u drugom pokušaju, preleti Lamanš.

Zapata je, posle kraćeg sletanja na jedan brod kako bi svoj izum dodatno snabdeo kerozinom, stigao do engleske obale Sent Margaret. Preleteo je oko 35 kilometara, a leteo je 15 do 20 metara iznad vode. "Sve je dobro prošlo. I pored toga što je bilo komplikovano zbog kratkog sletanja, video sam Englesku kojoj se približavam i nisam mislio na noge koje su me bolele", rekao je Zapata po sletanju i dodao da je leteo brzinom do 160 do 170 kilometara na sat. Zapata (40),