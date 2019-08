Pucnjave u Dejtonu i Teksasu: Najmanje 29 stradalih i 52 povređenih u dva napada

BBC News pre 21 minut

AFP Snimak napadača sa sigurnosnih kamera

Devet osoba je stradalo, dok je najmanje 26 povređeno u masovnoj pucnjavi u Dejtonu, potvrdila je policija.

Prvi izveštaji o pucnjavi ispred bara u distriktu Oregon stigli su oko jedan sat posle ponoći po lokalnom vremenu.

Policija je potvrdila da je na mestu nesreće usmrtila napadača. Žrtve su prebačene u brojne bolnice.

Do nesreće je došlo samo nekoliko sati nakon masovne pucnjave u Teksasu, u kojoj je stradalo najmanje 20 osoba.

„Naši službenici su bili u neposrednoj blizini kada je pucnjava počela i uspeli su da reaguju i brzo zaustave nered", objavila je na Tviteru dejtonska policija. Vlasti su pozvale očevice da im pomognu u istrazi.

https://twitter.com/DaytonPolice/status/1157928062111113216

Pomoćnik šefa policije Met Karper rekao je novinarima da su policajci u patroli uspeli da zaustave napadača.

„Naši ljudi su vrlo dobro pripremljeni za ovakve situacije", rekao je i dodao da je „bila velika sreća da su policajci bili u neposrednoj blizini".

O napadaču se još ništa ne zna, ali Karper kaže da „žele da otkriju" motivaciju.

Šta se dogodilo?

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se ljudi kako beže dok pucnji odjekuju ulicama.

Mediji navode da je do pucnjave došlo ispred bara Ned Peppers. Na Instagram profilu tog bara i Fejsbuk stranici obližnjeg bara Hole in the Wall objavljeno je da su zaposleni na sigurnom.

Džej Vilijams je rekao za BBC da je bio na nastupu u blizini kada im je saopšteno da se evakuišu.

„Bio sam u šoku", rekao je. „Evakuisali smo se brzo i bezbedno. Rečeno nam je da izbegnemo distrikt Oregon."

„Došao sam do automobila, mogao sam da vidim policajce i više vozila hitne pomoći."

Na mestu nesreće su službe hitne pomoći, kao i agenti FBI koji pomažu u istrazi.

Pucnjava i u Teksasu

Dvadeset osoba je stradalo, a 26 je povređeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila nekoliko sati ranije u gradu El Paso u Teksasu.

Guverner Greg Abot je napad opisao kao „jedan od najsmrtonosnijih dana u istoriji Teksasa".

Masakrt se dogodio u hipermarketu Volmart (Walmart) nekoliko kilometara od američko-meksičke granice.

CBS Dejtonska pucnjava druga je koja se u Americi dogodila za 24 sata

Pritvoren je 21-godišnji muškarac. Policija je saopštila da je osumnjičeni stanovnik grada Alena u okolini Dalasa, otprilike 1.046 kilometara istočno od El Pasa.

Američki mediji navode da je reč o Patriku Krusijasu.

Smatra se da je pucnjava u Teksasu osma najveća u modernoj američkoj istoriji.

Imena žrtava još nisu objavljena. Međutim, predsednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrado kaže da je među stradalima troje državljana te zemlje, prenosi Rojters.

Policija i FBI istražuju da li je „manifest" koji je objavio anonimni belac na onlajn forumu zapravo objava napadača. U dokumentu se navodi da je meta napada lokalna latino zajednica.

Šta se dogodilo?

Šef policije u El Pasu Greg Alen rekao je novinarima da je prijava o pucnjavi stigla u 10:39 po lokalnom vremenu, te da je policija bila na licu mesta nakon šest minuta.

Trgovinski centar je bio pun ljudi koji su kupovali stvari za školu kada se nesreća dogodila.

Zbog napada je za sada priveden 21-ogodišnji muškarac, a policija je saopštila da nisu pucali dok su ga hapsili.

(BBC News, 08.04.2019)