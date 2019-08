Leteći čovek u drugom pokušaju prešao Lamanš svojom napravom

Beta pre 2 sata

Francuz Franki Zapata koji je danas napravom "flajing bord" (flying board) poleteo iz mesta Sangat na severu Francuske uspeo je za malo više od 20 minuta da u drugom pokušaju preleti Lamanš.

Zapata je posle kratkog sletanja na jedan brod kako bi svoj izum dodatno snabdeo kerozinom stigao do engleske obale Sent Margaret. Preleteo je oko 35 kilometara, a leteo je 15 do 20 metara iznad vode.

"Sve je dobro prošlo. I pored toga što je bilo komplikovano zbog kratkog sletanja, video sam Englesku kojoj se približavam i nisam mislio na noge koje su me bolele", rekao je Zapata po sletanju i dodao da je leteo brzinom do 160 do 170 kilometara na sat.

Zapata (40), nekada svetski šampion na vodenom skuteru, u prvom pokušaju je pao u more pošto je trebalo da se spusti na brod i rezervoar svoje letelice napuni gorivom nakon 20 kilometara leta.

Za taj pokušaj je morao da napravi novu, prilagođenu verziju flajborda. Tu napravu prodaje njegova kompanija za vodene sportove. Puni se kerozinom iz ranca koji se nosi na leđima, a stopala su pričvršćena na letelicu.

Zapata je 14. jula tokom parade povodom francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje "flajbordom" preleteo nekoliko desetina metara iznad Jelisejskih polja u Parizu i zadivio okupljene gledaoce.

(Beta, 08.04.2019)