Sutra sunčano, narednih dana i do 37 stepeni

BEOGRAD: U Srbiji će sutra ujutru po kotlinama biti kratkotrajna magla, a u toku dana pretezno suncano i malo toplije.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 27 do 29 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura biće oko 16, najviša oko 28 stepeni. Prema izgledima za narednih sedam dana, do 12. avgusta, biće pretežno sunčano i sve toplije - u sredu i četvrtak maksimalna temperatura od 33 do 37. U četvrtak uveče i u toku noći na