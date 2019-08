Još jedna zemlja preispituje odluku o priznanju Kosova!

Mondo pre 13 minuta | mondo.rs, Tanjug

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je cilj Beograda da se lista Prištine sa brojem zemalja koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova svede na broj manji od 97.

Foto: MN Press On je dodao da je Somalija na putu da preispita svoju odluku. "Cilj nam je da broj padne ispod 97, da bude manje od polovine članica UN", rekao je Dačić za tv Pink i dodao da je to cilj kako Priština, između ostalog kada dođe do glasanja ne bi imala perpsektivu da mogu da prođu. Dačić je rekao da je prvo postojala lista od 116, 117 zemalja koju je Priština stavila na sajt i da je Beograd krećući od nje utvrdio da tri zemlje nikada nisu priznale