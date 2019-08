Od ponedeljka rekonstrukcija vrelovoda u Železničkoj, zatvara se deo ulice

Radio 021 pre 27 minuta | 021

Rekonstrukcija vrelovodne mreže i priključaka u Železničkoj ulici počeće u ponedeljak, 5. avgusta, zbog čega će u ovom delu grada privremeno biti izmenjen režim saobraćaja.

Biće zatvoren za saobraćaj deo Železničke ulice, od broja 12 do raskrsnice sa Ulicom Laze Kostića. Privremena izmena u delu Železničke ulice će trajati do 26. septembra. U sklopu istih radova, omogućeno je skretanje u desno iz Ulice Laze Kostića u Železničku ulicu i skretanje levo iz slepog kraka Železničke ulice u Ulicu Laze Kostića uz naizmenično propuštanje vozila. Sremska ulica od raskrsnice sa Ulicom Vase Stajića do Železničke ulice biće zatvorena za saobraćaj