"Niko se neće mešati Tumbakoviću u sastavljanje tima"

B92 pre 1 sat | B92, Tanjug

Novi sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Vladimir Matijašević izjavio je da se niko neće mešati selektoru Ljubiši Tumbakoviću u sastavljanje tima

Matijašević je poručio da su svi igrači, uključujući i Luku Milivojevića i Matiju Nastasića, dobrodošli. "Niko se neće mešati u tim Tumbakoviću, on će sastavljati spisak i odgovarati za rezultate. Ne bih se previše osvrtao na ono što je bilo, gledam samo napred. Ne vidim razloga da se neko od igrača ne odazove, ali to će zavisiti od selektora, ja ću mu biti produžena ruka. Naravno svi su dobrodošli", rekao je Matijašević na konferenciji za medije. On je rekao da