Potvrđeno, Tumbakoviću se niko neće mešati u rad: ''Ako bude nekih problema, umešaćemo se da pomognemo''

Novi selektor će imati odrešene ruke, ali i veliku odgovornost.

Novi sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije Vladimir Matijašević rekao je danas da se selektoru reprezentacije Ljubiši Tumbakoviću niko neće mešati u rad i da su svi igrači dobrodošli. "Posle ove konferencije imamo sastanak sa Tumbakovićem. Niko se neće mešati u tim gospodina Tumbakovića, to je najbitnije. On je izabran za selektora, on će odgovarati za tim i za rezultate. Koga odluči, biće pozvan. Ne vidim razlog da se neko ne odazove i da ne bude pozvan, ali