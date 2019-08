Milošević potvrdio – Asano spreman već protiv Malatije

B92 pre 1 sat | B92, Tanjug

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da će poslednje pojačanje, Japanac Takuma Asano zaigrati u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Partizan se u okviru dvomeča trećeg kola kvalifikacija za LE sastaje sa turskom Malatijom, a prvi meč na programu je u četvrtak u Beogradu od 21.00. "On je u dosta dobrom fizičkom stanju. Imao je odmah jedan kvalitetan test-trening i to zaista deluje dosta dobro. To znači da ćemo sigurno moći da ga koristimo u četvrtak, koliko još ćemo videti. On je i sam izrazio želju da igra određeni deo utakmice i to je odlično", rekao je Milošević za TV Partizan. Milošević je