Uhapšen mladić zbog sumnje da je počinio više krađa

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. B. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela- teška krađa.

Sumnja se da je on na teritoriji Beograda od avgusta 2018. godine do jula 2019. godine ženama prilazio s leđa i sa vrata im kidao zlatne lančiće, koje je kasnije prodavao u zlatarama i zalagaonicama, navodi se u saopštenju MUP-a. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu gde mu je određen pritvor do 30 dana. Pošto se sumnja da je N. B. počinio više ovakvih krivičnih dela u Beogradu, iz MUP-a mole oštećene građane da