Ubica koji je masakrirao 9 ljudi ostavio jezivu poruku: Uoči krvoprolića napisao na Tviteru: Idem u pakao i ne vraćam se! Napravio je listu za odstrel i spisak žena koje će da siluje! (video)

Kurir pre 2 sata

Profil na Tviteru koji navodno pripada napadaču vatrenim oružjem u Dejtonu Konoru Betsu koji je ubio devetoro ljudi pokazuje da je mladić gajio levičarska i antifašistička uverenja, a u nekim tvitovima podržavao je Bernija Sandersa, Elizabet Voren i druge.

Policija još uvek istražuje šta je Betsa podstaklo da u nedelju ubije devet ljudi u delu Dejtona poznatom po noćnom životu, a nekoliko sati pre napada na Betsovom profilu zabeleženi su lajkovi vezani za pucnjavu u El Pasu. Bets je ispalio 41 metak za nekoliko sekundi pre nego što je ubijen saopštila je policija. On je na svom Tviter profilu uoči napada napisao "Iidem u pakao i ne vraćam se."