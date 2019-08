Očekuju nas vreli dani, temperature iznad 35 stepeni

RTS pre 39 minuta

U Srbiji će danas i narednih dana biti vrlo toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. Samo će u četvrtak i petak na severu i zapadu zemlje uz više oblačnosti biti malo prijatnije.

Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Danas će se jutarnja temperatura u Srbiji kretati od 13 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti od 33 do 36 stepeni, saopštio je RHMZ. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak krajem dana, tokom noći i u petak ujutru ponegde na severu i zapadu Srbije, a u petak posle podne mogući su samo u brdsko-planinskim predelima.