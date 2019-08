Veselji: Izbori neizbežni, jedini način za izlazak iz krize

B92 pre 18 minuta | Beta

Predsednik DPK Kadri Veselji izjavio je da njegova partija ne podržava tehničku vladu i da su izbori neizbežni i jedini način za izlazak iz krize.

"Istina je da su postojale ponude da se ovaj mandat produži do 2021. godine, sa novim mandatarom za premijera iz DPK, odnosno da to budem ja." "Bilo je i ponuda od partija koje u javnosti zagovaraju što ranije prevremene izbore. Ali ne! To se neće desiti zbog okolnosti u kojima se Kosovo nalazi. Građani zaslužuju vladavinu koja će im doneti razvoj, perspektivu, borbu protiv korupcije. To su najveći prioriteti na Kosovu - zapošljavanje i borba protiv korupcije",