Veselji: Odbio sam mesto kosovskog premijera

Predsednik Skupštine Kosova, Kadri Veselji izjavio je da je odbio punudu da, kao predstavnik vladajuće koalicije, postane novi premijera Kosova.

On je to rekao u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, prenosi KoSSev. "Istina je, bilo je ponuda da se produži ovaj mandat do 2021, sa mandatarom za premijera iz Demokratske partije Kosova, odnosno sa mnom, bilo je i ponuda od partija koje u javnosti govore o vrlo brzim prevremenim izborima", izjavio je Veselji za program RSE na albanskom jeziku. In je rekao da se međutim ;"to neće dogoditi zbog same činjenice da u okolnostima u kojima je Kosovo trenutno, građani