Dačić pita Karpentrera: A nije mešanje kada Jevreji glasaju za Trampa ili Albanci za Klintonove

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odbacio je kritiku savetnika nekadašnjeg američkog potpredsednika, demokrate Džozefa Bajdena, Majkla Karpentera koji je na Tviteru napisao da Dačić "planira da se meša u američku unutrašnju politiku".

"A kad Jevreji glasaju za Trampa, to nije mešanje, ili kad Albanci glasaju za Klintonove ili Engela? Ne govorim ja o Srbiji kao državi, govorim o državljanima SAD našeg porekla. U Americi tako stvari funkcionišu. U Engelovoj izbornoj jedinici Albanci mu uvek donose pobedu", kazao je Dačić za današnju beogradsku "Politiku".

On je kazao da ne govori o Srbiji, kao državi, već ponovio da govori o državljanima SAD srpskog porekla, i da tamošnja srpska dijaspora u toj zemlji treba da se organizuje kako "niko neće moći da je nipodaštava kao što sada demokrate rade".

Međutim, bivši ambasador u SAD Ivan Vujačić ocenio je za "Politiku" da ta ideja nije dobra.

"Nije normalno da jedan ministar spoljnih poslova direktno lobira za bilo čiji izbor u nekoj tuđoj zemlji. To se ne uklapa baš u diplomatske normative, a on je diplomata najvišeg ranga", istakao je on.

Majkl Karpenter, savetnik Bajdena, aktuelnog kandidata Demokratske stranke za predsedničku nominaciju, ocenio je da je najava Dačića da će organizovati srpsku dijasporu u SAD da bi na izborima podržala Donalda Trampa, znak da želi da se meša u američku unutrašnju politiku.

"Srpski ministar spoljnih poslova planira da se meša u američku unutrašnju politiku tako što će okupiti srpske Amerikance da podrže Trampa 2020. godine", naveo je Karpenter na Tviteru nalogu i preneo i Dačićevu izjavu.

Dačić je u utorak za "Srpski telegraf" izjavio da će organizovati Srbe koji žive u SAD da na predsedničkim izborima formalizuju podršku Trampu.

"Konkretno, kao ministar spoljnih poslova, organizovaću da formalizujemo podršku Trampu na sledećim izborima. Srbi u Americi ionako glasaju za Trampa. Ako to uradimo pametno, ako objedinimo te glasove kojih nije malo, stvorićemo bolju poziciju u novoj administraciji", rekao je Dačić i podsetio da je 650.000 državljana SAD srpskog porekla.

(Beta, 08.08.2019)