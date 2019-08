RHMZ: Do utorka vrlo toplo, temperature do 38 stepeni

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD; Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će do utorka, 13. avgusta, u Srbiji biti vrlo toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni.

Samo će u četvrtak i petak na severu i zapadu zemlje uz više oblačnosti biti malo prijatnije, a tokom noći i sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina. U Srbiji će u petak biti pretežno sunčano. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 31 na severu do 35 stepeni na jugoistoku. U Beogradu će sutra