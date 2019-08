Vučić: Nerešeno kosovsko pitanje Srbiju mnogo košta, ali nema veze koliko košta

RTV pre 1 minut | Tanjug, Tv Prva

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nerešeno kosovsko pitanje Srbiju mnogo košta i da bismo, da to pitanje ne postoji, imali direktne strane investicije u visini od pet milijardi evra, ali da se ne postavlja pitanje da li smo spremni na tu cenu.

„Da nema tog pitanja bilo bi mnogo više, ali da li to znači ako sutra neko kaže 'Pirot nije vaš' da ćemo da kažemo zbog investicija na to pristajemo", kazao je on. Vučić je, gostujući na TV Prva, upitan koliko nas košta nerešeno kosovsko pitanje kada je reč o direktnim stranim investicijama odgovorio „Da mi neko ne izvlači iz konteksta reči. Moj odgovor je mnogo nas košta, ali to nema veze koliko nas košta“. On je ukazao da nas toliko mnogo košta da nije u stanju