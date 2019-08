“Inflacija” poruka sa Zapada da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije

Vesti online pre 1 sat

Srbija je u poslednjih nekoliko dana suočena sa “inflacijom” poruka iz Vašingtona u vezi rešavanja pitanja Kosova i Metohije, a diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da su one manje-više istovetne i da je njihova suština da to pitanje treba rešiti brzo i onako kako odgovara nekim zapadnim interesima.

– Maltene da ”prelomimo preko kolena” i da prihvatimo stav da je Kosovo nezavisno. To je suština – rekao je Milivojević za Tanjug. Povodom najava o mogućem dolasku savetnika predsednika SAD, Džona Boltona, Milivojević kaže da Bolton ne bi došao u Beograd ako ne bi bilo izvesno da ima dijaloga i rešenja, jer, kako objašnjava, on bi došao u vreme predizborne kampanje, a Trampova administracija ne bi rizikovala neki neuspeh pred izbore. – Sve je to deo jednog pokušaja