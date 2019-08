Veselji: Izbori su neizbežni, to je jedini način da izađemo iz krize

Vesti online pre 1 sat | Vestionline, Tanjug

Lider Demokratske partije Kosova i predsednik skupštine privremenih prištinskih institucija Kadri Veselji rekao je da njegova partija ne podržava tehničku vladu i da su izbori neizbežni i jedini način za izlazak iz krize.

– Istina je da su postojale ponude da se ovaj mandat produži do 2021. godine, sa novim mandatarom za premijera iz Demokratske partije Kosova, odnosno da to budem ja. Bilo je i ponuda od partija koje u javnosti zagovaraju što ranije prevremene izbore – kazao je Veselji za Radio slobodna Evropa. To se, kako je istakao, neće desiti zbog okolnosti u kojima se Kosovo nalazi trenutno. – Građani zaslužuju vladavinu koja će im doneti razvoj, perspektivu, borbu protiv