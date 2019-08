Albert Nađ pomoćni trener u Partizanu

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Nekadašnji igrač Partizana Albert Nađ postao je pomoćni trener u štručnom štabu crno-belih.

Kako je je saopštio klub iz Humske, Nađ će biti pomoćnik Savi Miloševiću, koji mu je bio saigrač u igračkim danima. Pre angažovanje u štručnom štabu, Nađ je u svojevremeno Humskoj obavljao i ulogu koordinatora za sportska pitanja i sportskog direktora. Nađ je karijeru u Partizanu počeo 1992. godine i igrao je sve do odlaska u Betis 1996. godine, a crno-beli dres ponovo je nosio u periodu do 2002. do 2007. godine. Igrao je još za Ovijedo, Elče, Rostov i Čukarički.