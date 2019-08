UPOZORENjE RHMZ Visoke temperature sve do 13. avgusta

Dnevnik pre 3 sata

BEOGRAD: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature, jer će sve do utorka, 13. avgusta, biti veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni.

Samo će danas na severu i zapadu zemlje biti malo prijatnije, navodi RHMZ. U Srbiji će sutra biti sunčano i još toplije, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura će biti od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. U Beogradu će biti sunačano i malo toplije, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom i jutarnjom temperaturom oko 21 stepen, a najvišom dnevnom 35 stepeni. Do utorka suncano i veoma toplo sa najvisom dnevnom