Milojević o debitantima, povredi Pavkova, Boaćiju...

B92 pre 2 sata | B92, Tanjug

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević bio je zadovoljan posle pobede protiv Mladosti iz Lučana sa 2:0 i pohvalio je debitante, kao i strelca evrogola.

"Nama je zapravo bio cilj da šansu dobiju igrači kojima treba da damo šansu. Njegoš Petrović je posle dva treninga igrao kao da je godinama s nama. Videli ste i Tomanea, pa Krstovića, on je velika budućnost našeg fudbala", rekao je Milojević na konferenciji za medije posle meča. On je odgovorio i na pitanje novinara o šansama da Pavkov zaigra u Kopenhagenu, kao i o lošoj formi Boaćija: "Misterija oko Pavkova? Videćemo! Kod sportista je to malo drugačije, do nedelje