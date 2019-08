Sutra sunčano i veoma toplo

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim vetrom, istočnim i jugoistočnim, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od 15 do 23, a najviša od 35 do 37 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura biće 23, a najviša 36 stepeni Celzijusa. U Srbiji će do utorka biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni. Naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature koje će u sredu rano ujutro zahvatiti severne krajeve, u toku dana