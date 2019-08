Rebić: Od početka leta oko 120 stradalih u udesima, u prvih sedam meseci 680.000 prekršajnih kazni

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da je od početka leta u udesima na putevima Srbije stradalo oko 120 osoba a da je od početka godine, saobraćajna policija napisala 680.000 prekršajnih kazni, od kojih blizu 200.000 zbog prekoračenja brzine.

Gostujući na Radio-televiziji Srbije, Rebić je kazao da u prethodnih deset godina, u letnjim mesecima prosečno strada između 170 i 260 osoba u saobraćajnim nesrećama. "Ta statistika je povoljnija nego početkom 21. veka. U međuvremenu smo uveli mere koje ni neke bogatije zemlje u okruženju nemaju, poput prosečne brzine. Zakon gotovo da ne može biti rigorozniji, za nasilničku vožnju je propisana kazna zatvora od 30 do 60 dana plus novčani iznos od 120.000 do 140.000