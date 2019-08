Američki milijarder se ubio u zatvoru

RTV pre 30 minuta | Tanjug

NJUJORK - Američki finansijer suočen sa optužbama za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje, Džefri Epstajn, izvršio je samoubistvo u zatvoru, preneli su danas američki mediji.

On je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru na Menhetnu, javio je Rojters. U optužnici koja je teretila Epstajna navedeno je da je on namamio na desetine maloletnica u svoje luksuzne kuće kao i da im je plaćao za seksualne usluge. Epstajn se nalazio u zatvoru nakon što je uhapšen 6. jula. On se izjasnio da nije kriv za optužbe. Sredinom jula sud je odlučio da će on ostati u pritvoru do kraja suđenja. Sudija je odbio Epstajnov zahtev da bude u kućnom pritvoru u