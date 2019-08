Upozorenje na visoke temperature, sve do utorka od 34 do 38 stepeni

Top press pre 5 sati | Tanjug

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature, jer će sve do utorka, 13. avgusta, biti veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. U Srbiji će danas biti sunčano i još toplije, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura će biti od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Do utorka sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. U utorak uveče u severnim i zapadnim, a u sredu i u ostalim

