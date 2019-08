Izvoz Srbije na KiM zbog taksa smanjen za 280,8 miliona evra

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- Ministar Ljajić kaže da je od uvođenja taksi Prištine na robu iz centralne Srbije u novembru, na KiM isporučeno manje robe u vrednosti od 280,8 miliona evra.

"To znači da dnevno manje šaljemo robu na Kosovo za 1.075.000 evra. Mi svi zaboravljamo da je to u odnosu na period kada nije bilo taksi i kada smo u celoj godini izvezli robu za 440 miliona evra. Procene su za ovu godinu da to može da ide preko 500 miliona evra i to bi se svakako i realizovalo", rekao je Ljajić za RTS. Prema njegovim rečima, procenjuje se kolika će šteta biti u pogledu rasta BDP-a. "Najgori scenario koji se verovatno neće dogoditi je da bi to