Ljajić: Od kada je Priština uvela takse dnevno milion evra manje

Danas pre 3 sata | Piše: Fonet

Od kada je Priština uvela takse na robu iz centralne Srbije, u novembru prošle godine, na teritoriju Kosova je isporučeno manje robe u vrednosti od 280,8 miliona evra, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić RTS.

Od 21. novembra do 8. avgusta je manje robe isporučeno na Kosovo i Metohiju za 280,8 miliona evra. To znači da dnevno manje šaljemo robu na Kosovo za 1.075.000 evra, rekao je LJajić. To je ogromna finansijska šteta, rekao je LJajić i kaže da se procenjuje kolika će šteta biti u odnosu na rast BDP. „Najgori scenario koji se verovatno neće dogoditi je da bi to moglo da utiče sa 0,8 procentnih poena. Ali, ne verujemo da će se to desiti, jer bi to značilo da niko od