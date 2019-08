Izgore Srbija! Danas paklenih 37 stepeni: Meteorolozi upozoravaju na veoma visoke temperature, zahlađenje tek od srede

Kurir pre 4 sata

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ponovio je da će do utorka, 13. avgusta, biti vrlo toplo s najvišim temperaturama od 35 do 38 stepeni.

Danas se u Srbiji očekuje sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23 stepena, a najviša od 35 do 37. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 23, najviša 36 stepeni. Do utorka sunčano i veoma toplo s najvišim temperaturama od 35 do 38 stepeni. Naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature u sredu rano ujutro zahvatiće severne krajeve, u