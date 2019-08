I danas "pakleno", evo kada stižu pljuskovi

Mondo pre 3 sata | MONDO/Tanjug

Pogledajte vremensku prognozu za narednu nedelju.

Republički hidro-meteorološki zavod Srbije ponovo je da će do utorka, 13. avgusta, biti vrlo toplo s najvišim temperaturama od 35 do 38 stepeni. Danas se u Srbiji očekuje sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23 stepena, a najviša od 35 do 38. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura 23, najviša 36 stepeni. Do utorka sunčano i veoma toplo s najvišim