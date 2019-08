Kandidat desnice Alehandro Đamatei novi predsednik Gvatemale

Danas pre 2 sata | Piše: Beta-AFP

Kandidat desnice Alehandro Đamatei izabran je za predsednika Gvatemale u drugom krugu predsedničkih izbora, saopštila je kasno sinoć izborna komisija.

Đamatei je osvojio 58,7 odsto glasova, a njegova socijaldemokratska protivnica Sandra Tores priznala je poraz. Đamatei je obećao borbu protiv krimanala i šverca droga u nameri da ponovo uvede smrtnu kaznu. On se tokom kampanje založio protiv homoseksualnog braka i za uvođenje zakona o abortusu. To je četvrta kandidatura Đamateija za predsedničke izbore od 2007. godine. On se svaki put kandidovao za različite stranke. Đamatei, koji je ovog puta bio kandidat